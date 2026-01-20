 Aller au contenu principal
Hausse de la marge de raffinage de TotalEnergies au 4ème trimestre, la production augmente aussi
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:47

TotalEnergies a fait état mardi d'une hausse de sa marge de raffinage en Europe au 4ème trimestre, une dynamique favorable qui s'est accompagnée d'une nette augmentation de sa production.

Le groupe pétrolier a enregistré un indicateur de marge de raffinage européen (ERM) de 85,7 dollars par tonne sur les trois derniers mois de l'année 2025, à comparer avec 63 dollars au 3ème trimestre, selon des données publiées ce matin.

Exprimée en dollars par baril - la mesure de rentabilité que la compagnie énergétique souhaite désormais privilégier dans la publication de ses performances - la marge de raffinage ressort à 11,4 dollars au 4ème trimestre, à comparer avec 8,4 sur les trois mois précédents.

Malgré une baisse de plus de 10 dollars du baril de Brent d'une année sur l'autre, passé à 63,7 dollars, contre 74,7 au 4ème trimestre 2024, Total déclare s'attendre à ce que son cash-flow des secteurs sur le trimestre écoulé s'établisse "au même niveau que celui d'il y a un an" grâce à la croissance de sa production.

La production d'hydrocarbures au quatrième trimestre 2025 est en effet attendue en croissance de près de 5 % d'une année sur l'autre, conduisant à une croissance sur l'année 2025 de près de 4%, supérieure à son objectif initial d'une progression de plus de 3%.

Le prix moyen de vente des liquides s'est établi à 61,4 dollars par baril de janvier à fin décembre, contre 66,5 dollars au troisième trimestre 2024, fait également savoir Total.

Quant au prix moyen de vente de gaz, il a reculé à 8,48 dollars le million de BTU (british thermal unit), contre 8,91 dollars les trois mois précédents.

Suite à ce point d'activité, l'action TotalEnergies progressait de 0,5% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, signant l'une des rares hausses d'un indice CAC 40 en repli de près de 1%.

"Le fait que le cash-flow soit attendu au même niveau qu'il y a un an implique un chiffre de l'ordre de 7,3 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur de 11% au consensus actuel de 6,6 milliards de dollars", souligne un trader basé à Londres.

