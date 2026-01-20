Hausse de la marge de raffinage de TotalEnergies au 4ème trimestre, la production augmente aussi
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:47
Le groupe pétrolier a enregistré un indicateur de marge de raffinage européen (ERM) de 85,7 dollars par tonne sur les trois derniers mois de l'année 2025, à comparer avec 63 dollars au 3ème trimestre, selon des données publiées ce matin.
Exprimée en dollars par baril - la mesure de rentabilité que la compagnie énergétique souhaite désormais privilégier dans la publication de ses performances - la marge de raffinage ressort à 11,4 dollars au 4ème trimestre, à comparer avec 8,4 sur les trois mois précédents.
Malgré une baisse de plus de 10 dollars du baril de Brent d'une année sur l'autre, passé à 63,7 dollars, contre 74,7 au 4ème trimestre 2024, Total déclare s'attendre à ce que son cash-flow des secteurs sur le trimestre écoulé s'établisse "au même niveau que celui d'il y a un an" grâce à la croissance de sa production.
La production d'hydrocarbures au quatrième trimestre 2025 est en effet attendue en croissance de près de 5 % d'une année sur l'autre, conduisant à une croissance sur l'année 2025 de près de 4%, supérieure à son objectif initial d'une progression de plus de 3%.
Le prix moyen de vente des liquides s'est établi à 61,4 dollars par baril de janvier à fin décembre, contre 66,5 dollars au troisième trimestre 2024, fait également savoir Total.
Quant au prix moyen de vente de gaz, il a reculé à 8,48 dollars le million de BTU (british thermal unit), contre 8,91 dollars les trois mois précédents.
Suite à ce point d'activité, l'action TotalEnergies progressait de 0,5% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, signant l'une des rares hausses d'un indice CAC 40 en repli de près de 1%.
"Le fait que le cash-flow soit attendu au même niveau qu'il y a un an implique un chiffre de l'ordre de 7,3 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur de 11% au consensus actuel de 6,6 milliards de dollars", souligne un trader basé à Londres.
Valeurs associées
|56,650 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 20 janvier - ** HSBC relève le fabricant de puces Intel INTC.O de "réduire" à "maintenir"; ... Lire la suite
-
A l'occasion du salon de Singapour, l'avionneur a confirmé ses ambitions régionales, une expansion qui sera portée par une demande croissante en appareils commerciaux et une accélération des technologies de vol autonome. Boeing a indiqué qu'il anticipait une progression ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mardi être en discussions "non exclusives" avec le fabricant allemand de produits d'entretien Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat, ...), pour lui vendre Stahl, spécialisée dans le traitement chimique du cuir. "Wendel confirme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer