Hausse de la livre sterling, divergence des taux et sentiment du marché en ligne de mire

La livre sterling a légèrement progressé face au dollar et à l'euro mercredi, les investisseurs surveillant de près la divergence des taux d'intérêt et le sentiment du marché.

Les investisseurs sont restés sur la touche avant les résultats de Nvidia NVDA.O attendus plus tard dans la séance, tandis que le contexte politique incertain au Royaume-Uni et la perspective de nouvelles réductions des taux de la Banque d'Angleterre ont rendu les perspectives à court terme de la livre défavorables.

La livre a tendance à se comporter comme une monnaie sensible au risque, avec une forte corrélation avec les actions mondiales.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré mardi qu'une réduction des taux en mars était possible, bien qu'il ait noté que l'inflation des prix des services n'avait pas diminué autant qu'on l'espérait dans les données récentes.

La BoE est devenue plus pessimiste au début du mois de février, lorsqu'elle a maintenu sa politique à l'issue d'un vote étonnamment serré (5-4) et qu'elle a déclaré que les taux baisseraient probablement si le déclin de l'inflation se poursuivait.

La livre sterling était en hausse de 0,10 % par rapport à l'euro EURGBP=D3 à 87,17 pence. Elle a atteint 87,52 la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis le 19 décembre.

Elle était en hausse de 0,18% à 1,3511 $ GBP=D3 .

Les rendements des Gilt sont sous surveillance avant les plans d'émission d'obligations de la semaine prochaine de l'Office de gestion de la dette britannique, qui suivra les prévisions de croissance et d'emprunt mises à jour du ministre des finances Rachel Reeves au parlement.

Les rendements britanniques à 10 ans GB10YT=RR ont augmenté de deux points de base mercredi après être tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2024 à 4,29% mardi.

Dani Stoilova, économiste pour le Royaume-Uni et l'Europe chez BNP Paribas, s'attend à ce que l'Office for Budget Responsibility confirme indirectement que le gouvernement reste conforme aux règles budgétaires.

"Les risques liés à la trajectoire budgétaire ne se sont pas dissipés pour autant, en particulier dans le contexte d'une incertitude politique élevée, et devront être pris en compte dans les prochains budgets", a-t-elle ajouté.

Le premier ministre Keir Starmer, qui a été appelé à démissionner après avoir nommé Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, doit faire face à un examen plus approfondi après que le parlement a ordonné la publication de documents relatifs à l'examen de M. Mandelson, qui a ensuite été renvoyé en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel décédé.