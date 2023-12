Hausse de l’or : comment investir et trader le métal jaune ?

AM (redaction@boursorama.fr)

Alors que l'or a gagné près de 10 % depuis le début de 2023 et a dépassé plusieurs fois le niveau des 2 000 $ pendant l'année, certains investisseurs se demandent comment profiter de la hausse des prix de l'or et comment intégrer le métal jaune dans leurs stratégies d'investissement ou de trading.

Pourquoi l'or a-t-il augmenté ces derniers mois ?

L'or est souvent considéré comme un actif refuge dans lequel investir en cas de turbulences et de volatilité sur les marchés financiers, ainsi qu'en temps de tensions géopolitiques importantes.

En octobre 2023, l'or a connu un important mouvement haussier en passant d'environ 1 825 $ a légèrement plus de 2 000 $ l'once d'or sur fond de tensions au Proche-Orient entre Israël et le Hamas qui pourraient négativement impacter la croissance mondiale.

Quelles perspectives pour l'or en 2024 ?

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour anticiper l'évolution de l'or en 2024 comme les événements politiques, l'évolution de la croissance économique mondiale, ainsi que les décisions des banques centrales.

Pour beaucoup, l'impressionnante hausse des taux d'intérêt observée dans les pays développés et le fameux « higher for longer », où les banques centrales anticipent de laisser leurs taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu, pourraient avoir des conséquences négatives sur l'économie mondiale.

Dans ce cas, la valorisation des actions pourrait en souffrir, tout comme celle des actifs risqués, ce qui pourrait profiter au métal jaune en tant que réserve de valeur. En revanche, l'augmentation des yields obligataires et la force du dollar américain avec la politique monétaire restrictive aux Etats-Unis pourraient peser sur le prix de l'or.

Les tensions au Moyen-Orient et en Ukraine pourraient aussi s'intensifier, ce qui favorise généralement l'or en tant qu'actif refuge.

Les élections américaines et leurs programmes de dépenses pourraient aussi soutenir l'inflation, ce qui pourrait également supporter l'or.

Il faudra aussi suivre l'évolution des achats d'or par les banques centrales mondiales, alors qu'ils pourraient se maintenir à un rythme historique connu en 2022 et en 2023.

Comment investir et trader l'or ?

Lorsque, les investisseurs souhaitent investir dans l'or, il existe deux méthodes principales pour y parvenir : l'or physique et l'or papier

Alors que l'or physique fait référence à l'achat d'or physique sous forme tangible comme les lingots, les pièces ou les bijoux, l'or papier correspond aux produits financiers utilisés pour s'exposer à l'or comme les options ou les exchange-traded funds (ETF).

L'avantage principal de l'or physique réside dans sa diversité de formes, dans sa résistance à la corrosion et à l'oxydation au fil du temps, ainsi que dans sa capacité à être stocké de manière sécurisée.

En revanche, les coûts pour stocker et sécuriser l'or physique peuvent être élevés (sans oublier qu'il peut être volé). De plus, il s'agit souvent d'un produit peu liquide, ce qui signifie qu'il peut être difficile de le vendre. Enfin, il existe un risque d'arnaque face à la difficulté de garantir l'authenticité et la pureté de l'or physique.

De son côté, l'or papier est facile à gérer, liquide et les coûts associés à l'achat et la vente des contrats financiers sur l'or sont généralement assez faibles. De plus, il n'y a aucun besoin de stocker le métal jaune.

Les produits financiers d'or papier impliquent en revanche d'avoir une certaine connaissance des dynamiques du marché et impliquent aussi souvent un risque de contrepartie. Le risque de perte est donc important lorsque les marchés sont volatils ou si l'émetteur fait défaut.

Pour ceux qui souhaitent profiter des variations de l'or à court terme, il existe des instruments financiers spéculatifs comme les turbos ou les futures.

Les turbos sont des produits de Bourse à effet de levier ayant une échéance, permettant aux traders de spéculer sur la hausse (turbo call) ou la baisse (turbo put) des prix de l'or.

Ils comprennent également une barrière désactivante ou un seuil de désactivation, qui peut être atteint à tout moment, entraînant alors une perte pour le trader correspondant au capital investi.

Les contrats à terme sur l'or, ou futures, obligent l'acheteur à acheter ou le vendeur à vendre une quantité spécifique d'or à une date future à un prix convenu à l'avance.

Le trader peut alors enregistrer un gain ou une perte en fonction de la réalisation de son scénario principal (anticipation d'une hausse ou d'une baisse des prix).