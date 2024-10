Hausse de l'imposition des grandes entreprises en France, quel impact sur les profits ?

La banque britannique juge probable qu'une partie de ces mesures envisagées ont déjà été prise en compte après le récent repli des actions françaises. Toutefois, elle pense que l'incertitude politique et fiscale persistante continuera à peser sur le sentiment des investisseurs à l'égard de la France.

Barclays rappelle également que le gouvernement français envisagerait un impôt sur les rachats d'actions effectués par les entreprises françaises et une taxe spéciale sur les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie.

Au niveau sectoriel, les valeurs financières, des médias et les utilities seraient les plus affectés par une hausse de l'impôt sur les sociétés.

