information fournie par Reuters • 07/10/2025 à 12:47

Hausse de l'action d'IBM grâce à un partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de la société technologique IBM

IBM.N augmente de 5 % à 304,28 $ avant le marché

** IBM annonce un partenariat avec la startup d'IA Anthropic

** IBM va intégrer le modèle d'IA "Claude" d'Anthropic dans son portefeuille de logiciels

** Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées" - Dinesh Nirmal, vice-président senior des logiciels d'IBM

** La note moyenne des analystes pour l'action IBM est "hold"; leur estimation médiane est de 280 $

** L'action d'IBM a augmenté de 32 % depuis le début de l'année