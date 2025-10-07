Hausse de l'action d'IBM grâce à un partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** L'action de la société technologique IBM
IBM.N augmente de 5 % à 304,28 $ avant le marché
** IBM annonce un partenariat avec la startup d'IA Anthropic
** IBM va intégrer le modèle d'IA "Claude" d'Anthropic dans son portefeuille de logiciels
** Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées" - Dinesh Nirmal, vice-président senior des logiciels d'IBM
** La note moyenne des analystes pour l'action IBM est "hold"; leur estimation médiane est de 280 $
** L'action d'IBM a augmenté de 32 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer