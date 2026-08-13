Hausse de Bullish grâce au retour à un bénéfice trimestriel ; Oppenheimer met en avant son offensive en matière de tokenisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août -
** Le cours de l'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bullish BLSH.N progresse de 7,3 % pour atteindre 26,4 dollars
** La société annonce un résultat net ajusté de 14,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte nette de 6 millions de dollars il y a un an, et un chiffre d’affaires ajusté de 92,6 millions de dollars, contre 57 millions de dollars
** L’acquisition d’Equiniti fait passer BLSH du statut de plateforme d’échange dotée de fonctionnalités blockchain à celui de plateforme d’infrastructure de tokenisation complète, ce qui lui apporte des revenus récurrents durables et réduit sa dépendance vis-à-vis des volumes de trading – Oppenheimer
** En mai, la bourse soutenue par Peter Thiel a racheté l’agent de transfert Equiniti dans le cadre d’une opération évaluée à 4,2 milliards de dollars
** “Nous pensons que BLSH est bien positionnée pour tirer parti de la dynamique croissante de la tokenisation et de la clarification réglementaire” – Courtiers
** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 31,5 % depuis le début de l'année
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