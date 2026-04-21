Hausse de 5% du chiffre d'affaires consolidé de PAREF au 1er trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:05
Les revenus locatifs bruts sont en hausse significative, portés par la contribution du nouveau bail signé sur l'actif parisien Tempo et l'impact positif de l'indexation des loyers.
La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) du portefeuille s'affiche à 4,03 ans contre 4,23 ans fin 2025.
Les commissions de gestion sont stables ( 0,3%) par rapport à la même période en 2025. Retraitées de l'effet de la cession de SOLIA Paref, elles progressent de 3% à périmètre constant.
"L'activité au 1er trimestre reflète à la fois des avancées opérationnelles concrètes et les effets du recentrage engagé en 2025. Dans un marché toujours sélectif, le Groupe poursuit avec discipline le développement de sa plateforme européenne, avec une attention renforcée à la qualité des revenus, à la maîtrise des coûts et à l'amélioration progressive de ses équilibres financiers" a déclaré Antoine Castro, Président & Directeur Général de PAREF.
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