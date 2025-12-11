Hausse de 4% du trafic à l'aéroport de Francfort en Novembre
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:59
Les destinations de loisirs continuent d'enregistrer une forte demande, notamment l'Italie (en hausse de 16,4 %), la Grèce (en hausse de 10,9 %) et l'Espagne (en hausse de 5,9 %).
De plus, les destinations d'affaires traditionnelles ont également enregistré des taux de croissance élevés en novembre, notamment la Suisse (en hausse de 13,6 %), l'Autriche (en hausse de 9,4 %) et la France (en hausse de 8,0 %).
Les volumes de cargaison à Francfort (comprenant le courrier aérien et le fret aérien) ont augmenté de 4,7 % en glissement annuel pour atteindre 186 692 tonnes métriques au cours du mois.
Valeurs associées
|70,2000 EUR
|XETRA
|+2,86%
A lire aussi
-
(AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars ... Lire la suite
-
La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 39,5% à 38%, à la faveur du ralentissement de l'inflation. "Les indicateurs avancés du dernier trimestre montrent que le niveau de la demande continue de soutenir le processus de désinflation", ... Lire la suite
-
Commentaire de BNY À l'approche de 2026, les investisseurs évoluent dans un marché qui semble à la fois familier et fondamentalement différent. La croissance est inégale mais conserve encore un potentiel d'expansion. La technologie transforme la productivité, bien ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé jeudi avoir lancé une enquête approfondie sur le groupe chinois Nuctech, spécialisé dans les équipements de sécurité pour aéroports, et qu'elle soupçonne de bénéficier de subventions illégales. La Commission européenne dit avoir mené ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer