Hausse de 20% des défaillances d'entreprises en France au troisième trimestre (Altares)

9 322 liquidations directes ont été prononcées, soit un peu plus de 69 % de l'ensemble des procédures, un taux plus conforme au ratio traditionnellement observé.

Les redressements judiciaires (RJ) sont en hausse encore rapide de 34,5 % pour 3 816 jugements prononcés. Ils représentent désormais plus de 28 % des décisions.

Le nombre de sauvegardes augmente peu (+ 4,7 %), restant sous les 300 procédures (291) et concentre toujours à peine plus de 2 % de l'ensemble des procédures (2,2 %).

(AOF) - Le groupe Altares dévoile les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le troisième trimestre 2024. 13 429 entreprises sont tombées en défaillance entre le 1er juillet et le 30 septembre 2024, soit une hausse de 20,1 % par rapport à la même période de 2023. La France remonte ainsi à sa sinistralité des étés 2013 à 2015 un peu sous le plafond des 14 000 défauts. Le principal signal d'alarme concerne la situation des PME de + 50 salariés dont les ouvertures de procédures bondissent de 47 %, entraînant de lourdes conséquences sur le front de l'emploi (52 000 emplois menacés).

