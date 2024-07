Hausse de 12,8% des procédures collectives en juin 2024 (CNAJMJ)

(AOF) - Le nombre de procédures collectives ouvertes en juin 2024 (5 629) est supérieur de 12,8 % à celui de juin 2023, annonce le CNAJMJ (Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires). Dans le détail, en juin, le nombre de sauvegardes a augmenté de 44,5 %, le nombre de redressements judiciaires de 24,4 % et le nombre de liquidations judiciaires directes de 7,1 %. Le nombre de procédures de prévention est en revanche en baisse de 12,2 % : le nombre de mandats ad hoc baisse de 10,2 % et le nombre de conciliations baisse de 15 %.