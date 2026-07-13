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Hausse de 10% des livraisons de véhicules de Stellantis au 2e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 13/07/2026 à 10:27

( AFP / THIBAUD MORITZ )

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé lundi une progression de 10% de ses livraisons mondiales de véhicules au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, soutenue notamment par les Etats-Unis.

Sur les trois mois de mars à juin, le groupe aux 14 marques (dont Alfa Romeo, Chrysler, Fiat et Peugeot) indique avoir livré 1,6 million de véhicules aux concessionnaires, aux distributeurs, en vente au détail et pour les flottes d'entreprises.

"La croissance a été principalement portée par l'Amérique du Nord et l'Europe élargie", partiellement contrebalancée "par des volumes plus faibles au Moyen-Orient et en Afrique, en raison du conflit régional, et en Amérique du Sud, où un marché argentin plus faible a pesé sur la performance", souligne Stellantis dans un communiqué.

Dans le détail, malgré un recul des ventes de véhicules électriques ou hybrides, les livraisons en Amérique du Nord ont bondi de 38% sur un an au deuxième trimestre, principalement portées "par les nouveaux produits ou les produits restylés ainsi que les nouvelles offres de motorisations", indique le constructeur, qui pointe également "la montée en puissance" de modèles comme la Jeep Cherokee.

En Europe, la hausse s'établit à 5% sur un an (+39.000 unités). Principalement tirée par les livraisons de véhicules électriques, la croissance a été également répartie entre Stellantis et son partenaire chinois Leapmotor, dont il est le principal actionnaire.

Le constructeur a profité des récents lancements de quatre modèles basés sur la plateforme Smart Car - Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda - dont les ventes ont augmenté de 51% d'une année sur l'autre.

Les livraisons ont en revanche reculé de 3% (soit 4.000 ventes en moins) pour la région Moyen-Orient et Afrique et elles ont aussi reculé de 7.000 unités en Amérique du Sud, où la forte baisse des ventes en Argentine a éclipsé la croissance au Brésil, souligne Stellantis.

Antonio Filosa, directeur général du groupe, avait déclaré en mai que l'Amérique du Nord était "la plus grande opportunité" pour Stellantis, lors de la présentation d'un plan d'investissements de 60 milliards d'euros sur cinq ans, donnant la priorité à l'Amérique du Nord et réduisant les capacités en Europe.

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