Hausse de 1,7% des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail au quatrième trimestre (Dares)

(AOF) - "Au quatrième trimestre 2024, on compte 5 495 100 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France", un chiffre en hausse de 1,7 % sur le trimestre, selon la Dares. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans emploi) augmente de 4,0 % (+113 800) ce trimestre et de 3,7 % sur un an. En moyenne au quatrième trimestre 2024, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à France Travail et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 215 800.

Parmi elles, 2 927 800 personnes sont sans emploi (catégorie A) .