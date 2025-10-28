 Aller au contenu principal
Hausse de 1,5% des demandeurs d'emplois en France au 3e trimestre
28/10/2025

Au troisième trimestre 2025, on compte 5 698 300 inscrits à France Travail en catégories A, B, C (demandeurs d'emplois tenus de rechercher un emploi) en France, en hausse de 1,5% (+92 200) par rapport au trimestre précédent, selon le Ministère du Travail.

Parmi eux, 3 263 500 sont sans emploi (catégorie A) et 2 434 900 exercent une activité réduite (catégories B,C). Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A croît de 1,6% (+51 100) en rythme séquentiel (et de +7,6% sur un an).

En moyenne au troisième trimestre, en France hors Mayotte, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'établit à 6 445 600 (catégories A,B, C, D, E).

