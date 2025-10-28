Hausse de 1,5% des demandeurs d'emplois en France au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:22
Parmi eux, 3 263 500 sont sans emploi (catégorie A) et 2 434 900 exercent une activité réduite (catégories B,C). Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A croît de 1,6% (+51 100) en rythme séquentiel (et de +7,6% sur un an).
En moyenne au troisième trimestre, en France hors Mayotte, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'établit à 6 445 600 (catégories A,B, C, D, E).
