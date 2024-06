Hausse de 0,4% des loyers des résidences principales en France entre janvier et avril

(AOF) - Les loyers (hors charges) pour les résidences principales louées vides ont augmenté de 0,4% entre janvier et avril 2024 en France métropolitaine, après une progression de 1,5% entre octobre 2023 et janvier 2024, a indiqué l’Insee. Sur un an, les loyers ont augmenté de 2,4% en avril 2024 après une progression de 2,3% en janvier 2024. Ils sont en hausse de 1,9% dans le secteur libre et de 3,4% dans le secteur social.