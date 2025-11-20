 Aller au contenu principal
Hausse d'Exact Sciences, baisse d'Abbott suite à l'accord de rachat de 23 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (met à jour les prix pour la séance régulière, ajoute les détails des transactions de mercredi)

20 novembre - ** Les actions du fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences EXAS.O augmentent de 17,2% à 101 dollars, tandis que le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N recule de 1,1% à 124,70 dollars ** ABT, qui a été l'un des titres les plus faibles de l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC jeudi, déclare qu'il va acquérir EXAS pour un montant maximum de 23 milliards de dollars , dont 21 milliards de dollars en actions, afin d'accéder au segment en forte croissance des diagnostics du cancer

** Selon les termes de l'accord, ABT acquerra toutes les actions en circulation d'EXAS pour 105 dollars par action, soit une prime de 21,8 % par rapport au dernier cours de clôture d'EXAS avant l'annonce. ** Mercredi, les actions d'EXAS avaient augmenté de 23,7 % après un rapport de Bloomberg News indiquant qu'Abbott était sur le point de conclure un accord avec EXAS, tandis que les actions d'ABT avaient chuté de près de 3 % après ce rapport. Jeudi serait le quatrième jour consécutif de pertes pour ABT.

** L'accord devrait être conclu au cours du deuxième trimestre de 2026

** En incluant les hausses liées à l'accord, les actions d'EXAS ont augmenté de ~80% depuis le début de l'année, tandis qu'ABT a augmenté de ~10% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
124,400 USD NYSE -1,39%
EXACT SCIENCES
101,1250 USD NASDAQ +17,34%
S&P 500 INDEX
6 589,60 Pts CBOE -0,79%
