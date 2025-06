Hausse continue à Wall Street, progression plus forte qu'attendu des créations de postes

(AOF) - Les indices américains poursuivent leur mouvement haussier. Les investisseurs restent attentifs aux avancées dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires. Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se parleront probablement cette semaine, a indiqué hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt. Côté statistiques, le rapport JOLTS du mois d'avril a a révélé 7,391 millions d'ouvertures de postes contre un consensus de 7,110 millions. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,20% à 42391 points et le Nasdaq avance de 0,69% à 19375 points.

Pour faire face à la forte consommation des centres de données liée au boom de l'intelligence artificielle, les groupes technologiques américaines se tournent de plus en plus vers le nucléaire. Meta a ainsi signé un accord d'achat d'électricité produite par une centrale nucléaire pour une durée de 20 ans auprès de Constellation. En conséquence de quoi, l'action de l'ancien partenaire américain d'EDF gagne 1,04% à 316,68 dollars après avoir débuté la séance en forte hausse.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,391 millions d'ouvertures de postes en avril, le consensus étant de 7,110 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,200 millions.

Au mois d'avril, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont plus reculé plus prévu : 3,7% contre un consensus de 3,1%. Elles avaient progressé en mars de 3,4%.

Les valeurs à suivre

Diamondback Energy

Viper Energy, filiale de Diamondback Energy, acquiert Sitio Royalties dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,1 milliards de dollars, dette nette comprise de Sitio d'environ 1,1 milliard de dollars au 31 mars 2025. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de chaque société et a été approuvée par le consentement écrit de Diamondback en tant qu'actionnaire majoritaire de Viper. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2025.

Dollar General

Dollar General a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour le compte de son premier trimestre clos le 2 mai dernier. Sur la période, le bénéfice net a progressé de 7,9 %, à 391,9 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action a également augmenté de 7,9 %, pour s'installer à 1,78 dollar, là où les analystes tablaient sur 1,46 dollar environ. Le chiffre d'affaires a également été supérieur aux prévisions avec un total de 10,4 milliards de dollars, en hausse de 5,3 %, contre une estimation à 10,25 milliards de dollars.

Mattel

Mattel a annoncé la création de Mattel Studios, regroupant ses unités de cinéma et de télévision sous la direction de Robbie Brenner. Cette dernière, plus récemment présidente de Mattel Films, a été nommée présidente et directrice du contenu de Mattel Studios. Elle continuera de rendre compte au président-directeur général de Mattel, Ynon Kreiz. Mattel Studios a également nommé Jennifer Breslow au poste de responsable du pôle télévision, Darian Lanzetta et Tom McNulty seront des cadres supérieurs du pôle cinéma, sous la responsabilité de Brenner.