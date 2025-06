Bayer: le titre grimpe, Goldman Sachs passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action Bayer signe jeudi la plus forte hausse du DAX et s'affiche parmi les plus fortes progressions en Europe, dopée par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé à l'achat sur la valeur.



Aux alentours de 12h00, le titre du premier groupe pharmaceutique allemand grimpe de plus de 5% pour revenir à des plus hauts depuis octobre dernier. Le titre affiche par ailleurs la troisième meilleure performance du STOXX 600.



Dans une note, les analystes de la banque américaine jugent que le rapport risque/rendement de l'action s'est significativement amélioré à l'approche du second semestre 2025, qui pourrait voir selon eux plusieurs catalyseurs soutenir une revalorisation du titre à moyen terme.



La firme rappelle que son opinion 'neutre' s'appuyait jusqu'ici sur une perception négative des fondamentaux du groupe, notamment concernant la dynamique de révision des estimations du consensus de marché.



Goldman juge cependant que les récents développements positifs sur le front judiciaire pourraient constituer un facteur de soutien important, précisant qu'une décision favorable de la Cour suprême américaine dans le dossier du Roundup pourrait débloquer un potentiel haussier de l'ordre de 10% à 25% par rapport aux niveaux actuels.



Outre les aspects judiciaires, les analystes se disent rassurés par les performances opérationnelles affichées par la société depuis le début de l'année, qu'il s'agisse de la discipline observée au niveau des coûts de dans sa division de protection des cultures ('crop science') ou de la solide dynamique de sa branche pharmaceutique.



'Nous pensons que Bayer pourrait avoir atteint le creux du cycle de révision négative des résultats', conclut Goldman, dont l'objectif de cours de 33 euros fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 30%.





Valeurs associées BAYER 26,2300 EUR XETRA +3,59%