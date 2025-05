Hausse attendue en Europe ; le rapport sur l'emploi US en ligne de mire

(AOF) - Fermés hier en raison du 1er mai, les marchés actions européens sont attendus sur une note positive sur fond d'espoirs de désescalade commerciale. Pékin a déclaré être disposée à négocier avec Washington au sujet de la guerre tarifaire qui les oppose. La Banque du Japon (BoJ) a maintenu hier ses taux d'intérêt à leurs niveaux actuels et a réduit ses prévisions de croissance. Après un rythme soutenu de publications de sociétés ces derniers jours, l'agenda est vierge ce vendredi. Plusieurs statistiques seront à suivre dont l'inflation en zone euro et le rapport sur l'emploi américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DBV Technologies

DBV Technologies a dévoilé ses résultats au premier trimestre 2025 d'où ressort une trésorerie de 13 millions de dollars au 31 mars 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024. La société biopharmaceutique au stade clinique estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie sont suffisants pour financer ses activités jusqu'en juin 2026. La société, qui a enregistré des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs depuis sa création, ne génère aucun chiffre d'affaires et continue de se préparer au lancement potentiel de son premier produit aux États-Unis.

Airbus

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus a progressé de 6% en glissement annuel pour atteindre 13,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires généré par les activités d'avions commerciaux a augmenté de 4 % pour atteindre 9,5 milliards d'euros, reflétant principalement un environnement de change plus favorable. L'Ebit ajusté consolidé s'est élevé à 624 millions d'euros, en augmentation de 8%. Le résultat net consolidé s'est élevé à 793 millions d'euros contre 595 millions d'euros il y a un an, soit une hausse de 33%.

Teleperformance

Teleperformance a dévoilé un chiffre d'affaires au premier trimestre en progression de 2,8%, à 2,61 milliards d'euros tout en maintenant ses objectifs financiers. "La croissance des activités core services a été forte dans de nombreuses régions du monde et secteurs, tandis que les activités « services spécialisés » ont poursuivi leur développement avec l’intégration de la société ZP depuis le 1er février 2025", a déclaré Thomas Mackenbrock, directeur général délégué du spécialiste des centres d'appel.

TF1

Le groupe TF1 a dévoilé ses résultats du premier trimestre 2025, faisant ressortir un résultat net part du groupe (dont surtaxe exceptionnelle) de 15 millions d'euros, en retrait de 52,2% et un résultat opérationnel courant des activités de 43 millions d'euros, en hausse de 16%. Le chiffre d'affaires de la filiale du groupe Bouygues s'élève à 520 millions d'euros sur la période, en progression de 1,6% en rythme annuel.

DBV Technologies

DBV Technologies a dévoilé ses résultats au premier trimestre 2025 d'où ressort une trésorerie de 13 millions de dollars au 31 mars 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024. La société biopharmaceutique au stade clinique estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie sont suffisants pour financer ses activités jusqu'en juin 2026. La société, qui a enregistré des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs depuis sa création, ne génère aucun chiffre d'affaires et continue de se préparer au lancement potentiel de son premier produit aux États-Unis.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en avril sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

L'inflation en avril en zone euro sera dévoilée à 11H00.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en avril sera connu à 14h30 avant les commandes aux entreprises en mars à 16h00.

Vers 8h45, l'euro progresse de 0,32% à 1,1325 dollar.

Mercredi à Paris

Les marchés européens ont vécu une séance volatile ce mercredi, le vert ayant eu finalement le dernier mot. Entre résultats d'entreprises et des statistiques nombreuses, les investisseurs n'ont pas chômé. Le PIB américain s'est replié de façon inattendu au premier trimestre, entraînant la première contraction de l'économie US depuis trois ans. Edenred et Pluxee ont pris de belles couleurs en Bourse à l'inverse de Crédit Agricole et TotalEnergies qui ont été sous pression. Le CAC 40 a progressé de 0,50% à 7593,87 points. L'EuroStoxx 50 a cédé 0,10% à 5156,90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire positif, soutenus par les résultats meilleurs qu'attendu de deux géants du secteur technologique, Meta et Microsoft. Toujours au rayon des valeurs, Qualcomm a dévissé malgré des résultats globalement meilleurs qu'attendu. Les prévisions prudentes du groupe ont été sanctionnées. Côté statistiques, l'indice ISM s'est affiché en repli en avril, à 48,7, contre 49 en mars, un recul néanmoins moins marqué que celui anticipé. Le Dow Jones a progressé de 0,21% à 40752 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,52% à 17710 points.