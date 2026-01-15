Hausse attendue en Europe

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir cette séance de jeudi en territoire positif. Les résultats de TSMC pourraient entraîner des mouvements dans le secteur technologique européen. Le géant des semi-conducteurs a annoncé hier une hausse de 35 % de son bénéfice au quatrième trimestre, à un niveau record, ce qui pourrait influencer le sentiment sur l’ensemble du compartiment. La publication de Richemont est également susceptible de faire réagir le secteur du luxe, le groupe étant considéré comme un indicateur important de la tendance du marché.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Bouygues a annoncé la dissociation des fonctions de président et de DG au sein de sa filiale de construction. Le groupe a officialisé ce changement stratégique qui vise à renforcer le pilotage des activités dans un contexte de carnet de commandes historiquement élevé.

Catana Group

Catana Group a publié un chiffre d'affaires global de 49,7 millions d'euros, en hausse de 31,49%, au titre du premier trimestre de son exercice 2025-2026. Le groupe explique que son chiffre d'affaires global a été favorablement impacté par un élément technique exceptionnel, alors que les incertitudes économiques et géopolitiques maintiennent le secteur du nautisme dans un cycle bas. Dans le détail, la facturation de bateaux neufs est restée solide malgré un repli de 14%.

Ekinops

Ekinops a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 105,5 MEUR en 2025 en recul de 11%. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 MEUR, en repli de 11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 MEUR au chiffre d'affaires annuel.

Sanofi

Sanofi indique que l'Administration nationale des produits médicaux en Chine a approuvé deux médicaments innovants sous licence Sanofi, à savoir Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et Redemplo pour le syndrome de chylomicronémie familiale.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle britannique a grimpé de 1,1% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 1,3% en octobre, selon les données de l'Office national de statistiques (ONS).

En France, l'inflation en décembre sera connue à 8h45.

En zone euro, la balance commerciale en novembre et la production industrielle en novembre seront connues à 11h.

Aux Etats-Unis, trois statistiques sont programmées à 14h30 : l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes de grossistes en novembre.

A 16h30, les stocks de gaz naturel seront publiés.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,15% et s'échange à 1,1627 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de résultats mitigés des banques. Wells Fargo a nettement reculé après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Les titres de Citigroup et Bank of America ont également terminé en baisse, malgré des résultats pourtant supérieurs aux prévisions du marché. Les valeurs technologiques ont également accusé le coup. Au chapitre macroéconomique, les ventes de détail ont rebondi davantage que prévu en novembre. Le Dow Jones a cédé 0,09% à 49149 points et le Nasdaq s'est contracté de 1% à 23471 points.