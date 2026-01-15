information fournie par Boursorama avec AFP • 15/01/2026 à 11:43

Alstom reçoit une nouvelle commande de trains régionaux en Allemagne

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom va fournir 26 trains régionaux supplémentaires au Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, et assurer leur maintenance pendant trente ans, un contrat de 500 millions d'euros, a annoncé le constructeur ferroviaire jeudi.

En mai 2022, Alstom avait remporté un contrat de près de 2,5 milliards d'euros pour la fourniture de 130 trains régionaux au Bade-Wurtemberg. La commande, passée par l'Agence régionale pour le matériel ferroviaire du Bade-Wurtemberg (SFBW), comprenait une option sur 100 rames supplémentaires.

Dans un communiqué publié jeudi, Alstom a indiqué avoir "signé un contrat pour la livraison de 26 trains à deux niveaux supplémentaires de type Coradia Max" à la SFBW.

Le contrat comprend également la maintenance des trains jusque 2055. La livraison des trains est prévue courant 2028.