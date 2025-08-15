Hausse attendue des marchés européens, coup de projecteur sur le sommet Trump-Poutine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient progresser en hausse ce vendredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,47%. Les marchés auront les yeux rivés sur le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les deux chef d'Etat évoqueront le conflit en Ukraine et de son évolution. La question d'un éventuel cessez-le-feu sera sur tous les lèvres. Cette rencontre se déroulera sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ni les Européens. L'issue de ce sommet pourrait impacter les cours du pétrole ou le secteur de la défense en cas de trêve en Ukraine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

Eurazeo est entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP, en vue de la cession d'Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie. Aux termes de cet accord, Eurazeo, Eutopia (actionnaire minoritaire historique) ainsi que d'autres actionnaires minoritaires, céderaient l'intégralité de leur participation dans UPD.

IT Link

Le groupe IT Link réalise au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires de 42,29 millions d’euros en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (1,6% retraité de l’effet calendaire négatif). Le taux d’activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 points par rapport au premier semestre 2024. Sur le premier semestre, les ventes en France affiche une légère décroissance de 0,65% à 35,07 millions d’euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile.

Sensorion

Sensorion, société pionnière de biotechnologie au stade clinique, a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux. Par contrat initial en date du 15 décembre 2017 modifié par avenants en date du 7 décembre 2018 et du 15 juillet 2022, la société Sensorion a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.

Verallia

La période de réouverture de l’offre initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu’elle ne détient pas, s’est clôturée le 13 août dernier. Durant la période de réouverture, 8 141 380 actions Verallia ont été apportées à l’offre, représentant 6,74% du capital et 5,72% des droits de vote de Verallia. Au total, à la suite du règlement-livraison de l’offre réouverte qui interviendra le 20 août 2025, BWGI détiendra 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de Verallia.

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre, le PIB du Japon dépasse les attentes. En rythme trimestriel, il s'élève à 0,3% contre un consensus de 0,1% après 0,1% au trimestre précédent. En rythme annuel, il ressort à 1% contre 0,4% attendu après 0,6% au premier trimestre.

En rythme annuel, la production industrielle en Chine augmente de 5,7% contre 6% attendu en juillet. Elle était en hausse de 6,8% en juin.

Aux États-Unis, les données sur les ventes au détail de juillet et l'indice Empire State de la Fed de New York pour août seront publiées à 14h30.

Les données sur la production industrielle américaine en juillet seront publiées à 15h15.

Aux États-Unis, l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,15% à 1,1669 dollar.

Hier à Paris

Hormis Amsterdam, les grands indices européens ont terminé la séance dans le positif. Le CAC 40 et le DAX 40 ont progressé avec des gains respectifs de 0,84%, à 7 870,34 points, et 0,75%, à 24 366,82 points. L’indice parisien a même enchaîné une troisième hausse consécutive. Le Footsie à Londres s’est montré plus prudent et a fini à +0,08% à 9172 points. La hausse supérieure aux attentes des prix à la production américains de juillet n’a donc pas eu une grande incidence en Europe, même si elle remet en cause la probabilité de voir la Fed se montrer très accommodante.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini à l'équilibre, avant le sommet en Alaska vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La question d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine est sur toutes les lèvres. Les marchés ont été stables après l'accélération des prix à la production aux États-Unis en juillet. En rythme annuel, ils ont été supérieurs aux attentes : +3,3%, contre un consensus de 2,5%. Côté valeurs, Tapestry a fortement reculé après avoir anticipé un bénéfice annuel inférieur aux estimations. Le Dow Jones cède 0,02% à 44911 points et le Nasdaq perd 0,01% à 21710 points.