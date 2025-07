Hausse à Wall Street sur fond de rumeurs démenties de limogeage de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en légère hausse une séance marquée par des rumeurs démenties de limogeage de Jerome Powell par Donald Trump. Après les trimestriels mardi de JP Morgan, Citi et Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont fait état de performances robustes. Côté statistiques, après une inflation qui est ressortie mardi un peu supérieure aux attentes, les prix à la production s'inscrivent sous les prévisions en juin. Le Dow Jones a avancé de 0,53% à 44,254.78 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,25% à 20 730,49 points.

La deuxième salve de résultats bancaires confirme la bonne santé du secteur, en particulier dans le courtage actions et la banque d'investissement. Si Goldman Sachs est parvenue à grappiller 0,90% à 708,82 dollars, Bank of America et Morgan Stanley ont reculé respectivement de 0,26% à 46,03 dollars et 1,27% à 139,79 dollars. Les 3 établissements ont pourtant dévoilé des performances trimestrielles meilleures qu'anticipé grâce à la volatilité sur les marchés engendrée par la politique commerciale de Donald Trump.

Les chiffres économiques du jour

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a progressé de 0,3% en juin après avoir été stable en avril. Elle était anticipée en hausse de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77,5% à 77,6% entre mai et juin. Il était attendu à 77,4%.

Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,3% en juin en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,7% en mai. En rythme mensuel, ils sont stables au lieu de +0,2% attendu et après +0,3% en mai. En version core, les prix à la production sont stables, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 2,6%, contre 2,7% attendus en rythme annuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bank of America

Bank of America a dévoilé une progression des profits plus importante qu'anticipé grâce à ses activités de banque d'investissement et de courtage. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 3%, à 7,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 4%, à 26,5 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 7%, à 14,7 milliards de dollars. Ces derniers sont toujours attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé grâce à ses activités de courtage d'actions et à la banque d'investissement. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires a augmenté de 22%, à 4,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action. Il est nettement supérieur au consensus s'élevant à 9,77 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer la performance de la banque. Les revenus ont bondi de 15%, à 14,58 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de Wall Street : 13,53 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Pour le compte du deuxième trimestre, Johnson & Johnson a publié des résultats supérieurs aux attentes et a rehaussé certaines de ses prévisions annuelles. Le bénéfice net du laboratoire pharmaceutique s'est élevé à 5,537 milliards de dollars, soit une progression de 18,2 % par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le bénéfice par action dilué a augmenté de 18,7 %, à 2,29 dollars. Enfin, le chiffre d'affaires a atteint 23,743 milliards de dollars, en hausse de 5,8 %.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités sur les marchés actions et de gestion de fortune. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a progressé de 15%, à 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action. Il a dépassé le consensus s'élevant à 1,97 dollar. Les revenus ont augmenté de 12%, à 16,79 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,04 milliards de dollars.