Haulotte Group vise un retour à la croissance en 2026
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:35
Sur le plan géographique, la dynamique reste contrastée. En Europe, l'activité demeure bien orientée, dans le prolongement de la fin d'année 2025, avec une croissance de 8% portée par une nette progression des volumes de vente d'engins.
A l'inverse, l'Asie-Pacifique recule de 9% dans un marché toujours dégradé, malgré un effet volume positif.
L'Amérique du Nord affiche une activité stable par rapport au second semestre 2025, mais en baisse de 20% sur un an. Enfin, l'Amérique latine reste fortement pénalisée, avec un recul marqué de 33%, sans signe de reprise à ce stade.
Par activité, les ventes d'engins reculent légèrement de 2% sur le trimestre, tandis que la location (-24%) et les services (-10%) accusent des replis plus prononcés.
Dans ce contexte, malgré une visibilité encore limitée et un environnement global incertain, Haulotte estime être en mesure d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires en 2026. L'ampleur de cette progression dépendra toutefois largement d'une reprise du marché nord-américain. Le groupe anticipe par ailleurs un retour à une marge opérationnelle courante positive.
"Le message reste celui d'un début d'inflexion marché, mais sans véritable reprise à ce stade avec une top line encore dépendante d'un redémarrage sur l'Amérique du Nord. La guidance d'une croissance top line et MOC positive est confirmée , mais ce T1 rend le reste de l'exercice challenging"; souligne dans une note Portzamparc, à conserver sur le dossier.
Valeurs associées
|2,070 EUR
|Euronext Paris
|-0,96%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer