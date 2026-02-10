Haulotte Group, Lacroix, Assystem...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

Argan annonce la relocation de 9 000 m² supplémentaires sur son site logistique de Roissy-en-Brie (77) pour les porter à 27 000 m² au profit de Rexel. Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m². Cet agrandissement permettra à Rexel d'accueillir au sein de l'entrepôt l'une de ses filiales spécialisées.

Assystem

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 MEUR au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires.

Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Dassault Systèmes

Le groupe de défense livrera ses résultats annuels.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique précisera ses résultats annuels.

Forvia

L'équipementier automobile a nommé Sébastien Limousin au poste de vice-président exécutif de sa Business Group Seating, à compter du 16 février prochain.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur asiatique.

Haulotte Group

La baisse du marché mondial de la nacelle, débutée au second semestre 2023, s'est poursuivie sur l'année 2025. Le marché a atteint son plus bas niveau depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid en 2020, principalement impacté par une nouvelle forte baisse du marché chinois. Dans ce contexte incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel de 512 millions d'euros en 2025, en retrait de 18% par rapport à 2024.

Hexaom

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Hexaom ressort à 616,3 millions d'euros, soit un repli de 15,3%. Sur cette période, les revenus du pôle Construction de Maisons s'élève à 460,7 MEUR, en diminution de 23,1% par rapport à l'exercice précédent. Ce pôle représente 75% du chiffre d'affaires total du groupe.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a enregistré, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 110,5 millions d'euros (MEUR), contre 109,5 MEUR un an plus tôt.

Lectra

La société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement présentera ses résultats annuels.

Mauna Kea

Le spécialiste de l'endomicroscopie confocale franchit une étape réglementaire clé en Europe, renforçant la pérennité commerciale de sa plateforme et ses perspectives de développement clinique.

Michelin

Le pneumaticien annoncera ses résultats annuels.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

THX Pharma

L'opération porte sur deux candidats médicaments et prévoit jusqu'à 173 millions d'euros de paiements potentiels, renforçant la visibilité financière et industrielle de la biopharmaceutique lyonnaise.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats annuels.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.