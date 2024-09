Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haulotte: bénéfices en hausse, activité en baisse information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Haulotte publie un chiffre d'affaires de 363 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2024, un chiffre témoignant d'un repli de 10% de l'activité (à taux de change constant) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité recule de 12% pour les ventes d'engins (316 ME) et de 3% dans la location (11 ME) mais progresse de 3% dans les services (36 ME).



Le résultat net semestriel ressort finalement à 15 ME, contre 1 ME un an plus tôt. Par ailleurs, la dette nette du groupe (hors garanties et IFRS 16) ressort à 210 ME en baisse de -30 ME sur la période, tirée par la bonne performance opérationnelle du 1er semestre, rapporte le groupe.



Dans un contexte 'plus incertain que prévu', Haulotte prévoit une baisse de son chiffre d'affaires proche de -10% sur l'année 2024.





