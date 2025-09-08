HashKey de Hong Kong lance un fonds de trésorerie numérique de 500 millions de dollars

(Ajout de l'historique du Hashkey Group et du contexte aux paragraphes 5 et 9)

HashKey Group lancera son premier fonds axé sur le Digital Asset Treasury (DAT) avec un objectif initial de 500 millions de dollars, a déclaré lundi la société d'actifs virtuels basée à Hong Kong.

La stratégie DAT du fonds multidevises fait référence aux sociétés publiques qui accumulent des actifs en crypto-monnaies pour tirer parti de la hausse des prix des jetons et de l'assouplissement de l'environnement réglementaire.

La stratégie a gagné en popularité cette année, car de nombreuses entreprises cherchent à reproduire le succès de la société américaine Strategy MSTR.O , une société de logiciels qui a commencé à accumuler des bitcoin s en 2020 et détenait plus de 63 milliards de dollars en crypto-monnaies en juin.

Les imitateurs de Strategy ont augmenté leurs avoirs en bitcoins pour atteindre collectivement près de 100 000 bitcoins, selon Standard Chartered.

La tendance à l'adoption du DAT ne se manifeste pas seulement aux États-Unis, mais aussi à Hong Kong, au Japon et sur de nombreux autres marchés boursiers, a déclaré Changpeng Zhao, fondateur de Binance, lors d'une conférence sur le bitcoin qui s'est tenue à Hong Kong le mois dernier.

En investissant dans des projets DAT de premier plan et en les exploitant à l'échelle mondiale, HashKey vise à faire progresser la normalisation des crypto-actifs et à accélérer le développement d'un écosystème Web3 durable, a indiqué la société dans un communiqué. Web3 fait référence à une version d'internet décentralisée et fonctionnant sur la technologie blockchain.

"HashKey construira un portefeuille diversifié en initiant et en investissant dans une gamme de projets DAT axés sur les crypto-actifs grand public, en mettant initialement l'accent sur les projets d'écosystèmes ethereum et Bitcoin", a déclaré la société.

Fondé en 2018, HashKey Group offre une large gamme de services financiers d'actifs numériques, notamment la gestion d'actifs, le courtage, la tokenisation, ainsi que la gestion de la plus grande bourse de crypto-monnaies sous licence de Hong Kong.