Hashdex sort un ETP crypto sur Euronext Paris

(NEWSManagers.com) - Hashdex, société spécialisée dans l’investissement en actifs cryptos, introduit ce jeudi son ETP (Exchange Traded Product) Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam ainsi que sur Xetra. Le produit est déjà coté en Suisse.

L’ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe a pour objectif de répliquer l’indice Nasdaq Crypto Index Europe™ (NCIE™), qui a été développé par Nasdaq - en partenariat avec Hashdex - pour capturer la performance du marché mondial des actifs numériques tout en tenant compte des critères d'éligibilité et des normes de cotation des ETP sur les bourses européennes spécifiées. Depuis sa cotation en mai 2022 sur le SIX Swiss Exchange, l’ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe a collecté un montant net de de 14,7 millions de dollars.

« La méthodologie du NCIE™ fixe des critères d'éligibilité stricts pour ses constituants, notamment autour du profil de liquidité et de la capitalisation boursière. L'indice est rééquilibré chaque trimestre, ce qui garantit que le NCIE™ reste dynamique et représentatif des actifs les plus matures et les plus prometteurs au sein de l'écosystème crypto. L'ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index utilise les normes d’investissement les plus élevées de sa catégorie pour offrir aux investisseurs un moyen simple, sécurisé et à faible coût pour s'exposer à l’indice NCIE™. L'indice est entièrement collatéralisé par ses actifs numériques sous-jacents, notamment avalanche, bitcoin, cardano, ethereum, polkadot, polygon, solana et uniswap », explique un communiqué.