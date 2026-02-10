 Aller au contenu principal
Hasbro signe un accord avec Warner Bros Discovery pour les jouets et les jeux "Harry Potter"
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:36

Hasbro HAS.O et la division mondiale des produits de consommation de Warner Bros Discovery WBD.O ont annoncé mardi un partenariat pluriannuel pour créer des jouets et des jeux basés sur l'univers de "Harry Potter".

