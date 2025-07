Hasbro revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la forte demande pour les jeux "Magic : The Gathering"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 3 pour indiquer que les revenus du segment ont augmenté de 16%, et non de 28%, et que les revenus de "Magic: The Gathering" ont augmenté de 23%, et non de 32%)

Hasbro HAS.O a relevé ses prévisions de recettes annuelles mercredi, le fabricant de jouets misant sur la force des jeux "Magic: The Gathering" et les efforts de réduction des coûts pour surmonter l'impact de l'incertitude économique et tarifaire croissante.

Le fabricant de Play-Doh a enregistré une forte demande pour ses segments "Wizards of the Coast" et jeux numériques pour un deuxième trimestre consécutif, car son pivot vers les jeux numériques a permis d'ajouter des clients plus jeunes, même s'il s'efforce de raviver l'intérêt pour le commerce des jouets.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de "Wizards of the Coast" et du segment des jeux numériques a augmenté de 16 % grâce au dynamisme de "Magic: The Gathering", dont le chiffre d'affaires a bondi de 23 % sous l'effet de la croissance des jeux de table.

Les efforts de redressement d'Hasbro, notamment la réduction de 3 % de sa main-d'œuvre mondiale et la diversification de sa production et de sa logistique, l'ont aidé à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, d'où elle importe près de la moitié de ses produits. Elle dispose également de centres de production au Viêt Nam, en Inde et au Japon.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel soit en hausse moyenne à un chiffre à taux directeur constant, alors qu'elle prévoyait auparavant une légère augmentation.