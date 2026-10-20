Hasbro revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la forte demande en jeux numériques et en jouets

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Hasbro HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pour ses jeux numériques, notamment "Magic: The Gathering", à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Le fabricant de Play-Doh a enregistré des hausses consécutives dans son segment des jeux numériques au cours des sept derniers trimestres, tandis que l’augmentation des ventes d’objets de collection liés à Marvel, K-Pop Demon Hunters et Transformers a stimulé la demande pour ses jouets traditionnels.

Le chiffre d’affaires de son segment "Wizards of the Coast et jeux numériques" a progressé de 31 % au troisième trimestre, tandis que celui du segment des produits de grande consommation a augmenté de 4 % par rapport à l’année précédente.

Le fabricant de jouets prévoit une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 7 % et 9 % à taux de change constants, contre une hausse de 5 % à 7 % dans ses prévisions précédentes.

Il a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,60 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.