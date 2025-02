Hasbro: la nouvelle stratégie réveille le titre information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Hasbro grimpe de plus de 10% jeudi à la Bourse de New York, les investisseurs accueillant favorablement la nouvelle stratégie dévoilée ce matin par le fabricant américain de jeux et de jouets.



La feuille de route, dénommée 'Playing to Win', vise à renouer avec une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 5% à changes constants d'ici à 2027, assortie d'une amélioration de 50 à 100 points de base par an de sa marge opérationnelle ajustée.



Le groupe dit par ailleurs viser des économies de l'ordre d'un milliard de dollars sur la période allant de 2025 à 2027.



Sur l'exercice 2024, Hasbro a vu son chiffre d'affaires chuter de 17%, une baisse essentiellement due à la cession de sa filiale de production audiovisuelle eOne, sans laquelle son repli n'aurait atteint que 7%.



Sa marge opérationnelle s'est quant à elle établie à 20,3%.



Pour 2025, le propriétaire des marques Monopoly, Nerf et Dungeons & Dragons, entre autres, vise une légère croissance de son chiffre d'affaires à changes constants, pour une marge opérationnelle de 21% à 22%.





