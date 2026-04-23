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Hasbro en hausse après des ventes préliminaires supérieures aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril -

** Les actions de Hasbro HAS.O augmentent de 7 % à 97 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de jouets annonce des ventes préliminaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations

** Les ventes trimestrielles devraient augmenter de 3 à 5 %; les analystes s'attendaient en moyenne à une croissance de 2,5 %, selon les données compilées par LSEG

** HAS retarde la publication de ses résultats du premier trimestre en raison d'un incident de cybersécurité impliquant un accès non autorisé au réseau du fabricant de jouets

** À la dernière clôture, l'action HAS a progressé de 10,5 % depuis le début de l'année

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HASBRO INC
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