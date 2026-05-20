Hasbro dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la forte demande pour ses jeux numériques

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Hasbro HAS.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux prévisions, grâce à la forte demande pour ses jeux numériques tels que « Magic: The Gathering », après qu'un incident de cybersécurité eut retardé la publication de ses résultats.

Le fabricant de Play-Doh avait prévu de publier ses résultats préliminaires du premier trimestre le mois dernier après avoir identifié un accès non autorisé à son réseau fin mars. Hasbro avait également publié des résultats trimestriels non audités dans un document réglementaire la semaine dernière.

La bonne santé de l'activité jeux numériques de la société lui a permis de contrer le ralentissement de la demande de jouets traditionnels dû à la baisse des dépenses de consommation sur les produits non essentiels dans un contexte de coût de la vie élevé.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment Wizards of the Coast et jeux numériques a augmenté d'environ 26 %. Il avait progressé de 46 % au cours du même trimestre de l'année précédente.

Des partenariats avec des séries et des films en ligne populaires, notamment l'accord conclu avec Netflix pour créer des jouets et des jeux de cartes liés au film à succès « K-Pop Demon Hunters », ont également contribué à stimuler les ventes.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 964,38 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle avait prévu un chiffre d'affaires préliminaire compris entre 970 et 985 millions de dollars le 23 avril.

Hasbro a également annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,47 dollar, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,13 dollar, grâce à la forte demande ainsi qu'à des mesures de réduction des coûts.

La société, qui s'approvisionne pour environ la moitié de ses produits destinés au marché américain dans des pays tels que la Chine, le Vietnam, l'Inde et le Japon, a déclaré avoir enregistré 8,3 millions de dollars de frais liés aux droits de douane américains et a indiqué qu'elle évaluait les moyens d'obtenir des remboursements à la suite de la décision de la Cour suprême contre ces droits.

Hasbro a réaffirmé ses prévisions annuelles publiées en février.