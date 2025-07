Hasbro: de nouveaux partenariats dans les jeux de casinos information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé mardi avoir conclu une série de nouveaux partenariats stratégiques dans l'univers des jeux d'argent, avec l'objectif de renforcer ses franchises dans le secteur du casino.



A l'issue d'une évaluation approfondie du marché, le fabricant américain de jeux et de jouets dit avoir sélectionné quatre nouveaux partenaires pour développer des expériences de jeu inspirées de ses licences phares.



Aristocrat Technologies développera des machines à sous physiques sous licence Monopoly, tandis qu'Evolution, un spécialiste des jeux en ligne, proposera des versions numériques de Monopoly et d'autres titres du portefeuille Hasbro.



Galaxy Gaming se chargera de l'adaptation de jeux de table comme Yahtzee, Battleship (La Bataille Navale) et Monopoly, tandis que Bally's, opérateur en ligne grand public, proposera des expériences de casino en ligne basées sur Monopoly.



Ces quatre acteurs rejoignent SciPlay, un partenaire de longue date de Hasbro dans le secteur.



A la Bourse de New York, l'action progressait de presque 4% mardi matin une heure et demie après l'ouverture.





Valeurs associées HASBRO INC 77,6100 USD NASDAQ +5,13%