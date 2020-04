HARVEST : Winnipeg Participations annonce détenir 93,25% du capital d'Harvest et son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire des actions Harvest

Winnipeg Participations annonce l'acquisition hors marché de plusieurs blocs d'actions Harvest SA (ALHVS - FR0010207795), représentant au total 9,37% du capital et 5,97% des droits de vote de la société Harvest.

Ces acquisitions ont été réalisées le 3 avril 2020 au prix de 90 euros par action Harvest.

Au résultat de ces acquisitions, Winnipeg Participations (contrôlée indirectement par des fonds dont la société Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée) détient directement et indirectement 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote d'Harvest. (1)

Winnipeg Participations envisage de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait sur le solde du capital d'Harvest au prix de 90 euros par action. Le flottant d'Harvest représentant moins de 10% du capital et des droits de vote d'Harvest, l'offre publique de retrait sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire des actions Harvest quel que soit le résultat de l'offre publique de retrait.

L'offre publique de retrait et le projet de note d'information seront déposés dans les prochaines semaines et demeureront soumis à l'examen de l'AMF.

Avertissement : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Winnipeg Participations décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

(1) En réputant détenues par Winnipeg Participations les 72 892 actions autodétenues par Harvest et sur la base d'un nombre total d'actions Harvest égal à 1 419 144, représentant 2 226 280 droits de vote théoriques.