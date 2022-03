Harrington Cooper nomme une responsable des ventes pour la France

(NEWSManagers.com) - Harrington Cooper, société britannique spécialisée dans la distribution de fonds transfrontaliers, a recruté Teresa Del Alcázar en qualité de responsable des ventes pour la France, la Suisse et le Benelux. Elle était auparavant directrice des ventes et spécialiste produit au sein d'Alken Asset Management, où elle a travaillé durant près de dix ans. Elle avait commencé sa carrière dans l'analyse de hedge funds chez Caledon Capital Partners puis avait rejoint l'équipe de recherche et sélection de fonds d'EFG Asset Management à Londres.

Harrington Cooper distribue en Europe les fonds de 14 sociétés de gestion dont Berenberg, DoubleLine ou encore New Capital, la gestion de fonds du groupe de banque privée EFG International.