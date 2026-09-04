HarperCollins va publier l'édition indienne des mémoires de Sonia Gandhi après l'échec des négociations avec Penguin

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par Arpan Chaturvedi

HarperCollins India a annoncé vendredi qu'il publierait l'édition locale des mémoires de la femme politique Sonia Gandhi, quelques jours après l'échec des négociations entre son équipe et un autre éditeur, Penguin Random House India.

Née en Italie, Sonia Gandhi, âgée de 79 ans, est la matriarche de l'une des familles politiques les plus puissantes d'Inde, qui compte notamment trois anciens Premiers ministres. Son fils, Rahul Gandhi, est le chef de l'opposition au Parlement.

Penguin India et l’équipe de Sonia Gandhi étaient en désaccord sur certains passages, notamment ceux concernant les douze années de mandat du Premier ministre Narendra Modi et d’autres sujets, ont rapporté deux journaux indiens.

Ce désaccord a donné lieu à des accusations de censure de la part du Parti du Congrès de Sonia Gandhi. Penguin Random House India a déclaré à Reuters que le manuscrit avait suivi le « processus éditorial habituel » et qu’aucune pression extérieure n’avait été exercée.

« Nous n’avons pas pu trouver d’accord sur un point particulier. C’est alors que l’équipe de l’auteure nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le projet », a déclaré un porte-parole de Penguin Random House India dans un communiqué.

La maison d’édition a refusé de donner des détails sur cette impasse, invoquant des obligations de confidentialité.

Certains dirigeants du Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party, BJP) du Premier ministre Narendra Modi ont accusé le Congrès de politiser ces mémoires et ont demandé « en quoi exactement l’ (s contenues dans le livre *) * nécessitaient une vérification des faits ».

Les appels de Reuters à trois porte-parole du BJP et un e-mail adressé au cabinet du Premier ministre au sujet de cette controverse n’ont pas reçu de réponse immédiate.

M. Gandhi n’a pas fait de commentaire public.