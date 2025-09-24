Harmony chute après l'échec d'un essai clinique de phase tardive pour un médicament contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Harmony Biosciences HRMY.O chutent de 6,6 % à 29,94 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental, ZYN002, n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai de phase tardive le testant chez des patientes et des patients atteints du syndrome de l'X fragile

** Le syndrome de l'X fragile (FXS) est un trouble génétique et l'une des causes les plus courantes de déficience intellectuelle héréditaire

** HRMY déclare que le médicament n'a pas atteint l'objectif principal d'amélioration de l'évitement social, principalement en raison d'un taux de réponse au placebo plus élevé que prévu

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,8 % depuis le début de l'année