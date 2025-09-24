Harmony chute après l'échec d'un essai clinique de phase tardive pour un médicament contre les troubles génétiques

(Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Harmony Biosciences HRMY.O chutent de 7,6 % à 29,7 $

** La société déclare que son médicament expérimental, ZYN002, n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé le testant chez des patients atteints du syndrome du X fragile

** Le syndrome de l'X fragile est une maladie génétique et l'une des causes les plus courantes de déficience intellectuelle héréditaire

** L'objectif principal de l'essai est d'améliorer l'évitement social, principalement en raison d'un taux de réponse au placebo plus élevé que prévu

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 12,7 % depuis le début de l'année