Harmony chute après l'échec d'un essai clinique de phase tardive pour un médicament contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Harmony Biosciences HRMY.O chutent de 7,6 % à 29,7 $
** La société déclare que son médicament expérimental, ZYN002, n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé le testant chez des patients atteints du syndrome du X fragile
** Le syndrome de l'X fragile est une maladie génétique et l'une des causes les plus courantes de déficience intellectuelle héréditaire
** L'objectif principal de l'essai est d'améliorer l'évitement social, principalement en raison d'un taux de réponse au placebo plus élevé que prévu
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 12,7 % depuis le début de l'année
