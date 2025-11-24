Harmony Biosciences bondit après l'annonce des résultats positifs d'une étude sur un médicament contre les troubles du sommeil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 novembre - ** Les actions de Harmony Biosciences HRMY.O augmentent de 2,2 % à 35,07 $
** La société rapporte les résultats positifs d'une étude clé sur le pitolisant GR, une formulation de comprimés gastro-résistants de son médicament contre les troubles du sommeil Wakix conçu pour résister à l'acide gastrique et se dissoudre dans l'intestin
** HRMY déclare que les résultats soutiennent le plan de dépôt d'une demande d'approbation aux États-Unis au début de 2026; vise une décision de la FDA au premier trimestre 2027
** Les nouveaux comprimés GR fonctionnent de la même manière que les comprimés Wakix actuels; aucun nouveau problème d'innocuité n'a été décelé
** L'étude a également montré que tous les patients pouvaient commencer à prendre la dose complète sans augmentation progressive
** L'action HRMY a augmenté de 0,5 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance
