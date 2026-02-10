 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Harley-Davidson s'effondre, la perte du quatrième trimestre s'aggrave
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de motos Harley-Davidson HOG.N en baisse de 5,8 % à 19 $ avant le marché

** La société annonce une perte plus importante au 4ème trimestre, affectée par un recul des dépenses de consommation pour les véhicules de loisir

** La perte nette du quatrième trimestre s'élève à 279 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, contre une perte de 117 millions de dollars, soit 93 cents par action, il y a un an

** Expéditions trimestrielles de motocyclettes mondiales HDMC de 13 515, en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente

** HOG en baisse de 32% en 2025

Valeurs associées

HARLEY-DAVIDSON
20,160 USD NYSE -1,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank