Harley-Davidson s'effondre, la perte du quatrième trimestre s'aggrave

10 février - ** Les actions du fabricant de motos Harley-Davidson HOG.N en baisse de 5,8 % à 19 $ avant le marché

** La société annonce une perte plus importante au 4ème trimestre, affectée par un recul des dépenses de consommation pour les véhicules de loisir

** La perte nette du quatrième trimestre s'élève à 279 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, contre une perte de 117 millions de dollars, soit 93 cents par action, il y a un an

** Expéditions trimestrielles de motocyclettes mondiales HDMC de 13 515, en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente

** HOG en baisse de 32% en 2025