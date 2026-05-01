Harley-Davidson procède au rappel d'environ 88 000 motos en raison d'un problème lié à la plaque de base du boîtier de filtre à air, selon la NHTSA

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Harley-Davidson HOG.N procède au rappel de 88 039 motos aux États-Unis en raison d'un orifice de purge de la plaque arrière du boîtier de filtre à air susceptible d'être obstrué, ce qui pourrait entraîner une accumulation de pression à l'intérieur du carter, a annoncé vendredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).