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Harley-Davidson procède au rappel d'environ 88 000 motos en raison d'un problème lié à la plaque de base du boîtier de filtre à air, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Harley-Davidson HOG.N procède au rappel de 88 039 motos aux États-Unis en raison d'un orifice de purge de la plaque arrière du boîtier de filtre à air susceptible d'être obstrué, ce qui pourrait entraîner une accumulation de pression à l'intérieur du carter, a annoncé vendredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

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