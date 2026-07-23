Harley-Davidson affiche des résultats trimestriels en baisse en raison de la hausse des coûts des matières premières

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Harley-Davidson HOG.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, mais a revu à la hausse ses prévisions annuelles, le constructeur historique de motos s’appuyant sur son vaste plan de redressement pour faire face à la hausse des coûts des matières premières. La société s'est concentrée sur son plan de redressement “Back to the Bricks ”, qui vise à attirer une clientèle plus jeune en remettant au goût du jour certaines des motos emblématiques de Harley , et en lançant des modèles équipés de moteurs plus petits.

Voici les détails:

* Sous la houlette de son nouveau directeur général, Artie Starrs, l’entreprise s’efforce de se détourner des modèles de tourisme haut de gamme pour se recentrer sur des motos plus légères et plus abordables, le prix d’entrée de gamme de l’expérience Harley oscillant désormais autour de la barre des 10.000 dollars.

* L'action de la société a reculé d'environ 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Misant sur une demande au détail plus forte, l’entreprise prévoitdésormais que ses ventes mondiales annuelles de motos au détail se situeront entre 133.500 et 138.500 unités, contre une fourchette précédemment estimée entre 130.000 et 135.000 unités.

* La société, dont le siège se trouve à Milwaukee, a annoncé un résultat net trimestriel de 80 millions (XX millions d'euros) de dollars, soit 75 cents par action, contre 108 millions (XX millions d'euros) de dollars, soit 88 cents par action, il y a un an.

* Le chiffre d'affaires global du deuxième trimestre a reculé de 6 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 1,23 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

* La marge brute de Harleyau deuxième trimestre a reculé à 27,5 %, contre 28,6 % un an plus tôt, pénalisée par la hausse du coût des matières premières, une composition de gamme défavorable et les effets de change.