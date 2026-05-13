Hapag-Lloyd-Perte nette au T1 avec les conditions météorologiques et la guerre en Iran

Hapag-Lloyd HLAG.DE a fait état mercredi d'une perte au premier trimestre, le groupe allemand de transport maritime invoquant l'impact de la baisse des taux de fret et des perturbations opérationnelles liées aux conditions météorologiques extrêmes, ainsi que le blocage du détroit d'Ormuz dans le contexte de la guerre en Iran.

Le groupe a accusé une perte nette de 219 millions d'euros sur janvier-mars, contre un bénéfice de 446 millions un an plus tôt.

"Le premier trimestre 2026 a été insatisfaisant pour nous, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux conditions météorologiques et la pression sur les taux de fret ayant entraîné une baisse significative des résultats", a déclaré le président du directoire Rolf Habben Jansen dans un communiqué.

Hapag-Lloyd a confirmé ses prévisions pour 2026, dont un Ebitda compris entre 1,1 milliard et 3,1 milliards de dollars et un Ebit allant d'une perte de 1,5 milliard de dollars à un bénéfice de 0,5 milliard, le groupe précisant qu'il se concentrerait sur une "gestion rigoureuse des coûts" dans un contexte de marchés volatils.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)