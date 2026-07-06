Hapag-Lloyd : la ligne SE3 passera par la mer Rouge au lieu de contourner le cap de Bonne-Espérance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd a annoncé lundi que son service SE3 emprunterait désormais la route de la mer Rouge au lieu de contourner le cap de Bonne-Espérance, et ce avec effet immédiat.

"La route passant par la mer Rouge est la plus efficace pour ces traversées et nous permet d’offrir à nos clients une liaison plus directe et plus rapide entre l’Asie et l’Europe", a déclaré la compagnie.

"La sécurité de nos équipages, de nos navires et des marchandises de nos clients reste notre priorité absolue", a-t-elle ajouté, précisant qu’elle continuerait à suivre l’évolution de la situation.