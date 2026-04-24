Hapag-Lloyd indique qu'un navire a traversé le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les navires restants et le contexte)

Le groupe de transport maritime de conteneurs Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré vendredi qu'un de ses navires avait traversé le détroit d'Ormuz, mais n'avait aucune information sur les circonstances ou le moment de la traversée.

Quatre des six navires initiaux restent dans le Golfe, après l'expiration du contrat d'affrètement d'un navire, ce qui signifie qu'il n'appartient plus à la flotte d'Hapag-Lloyd, a ajouté un porte-parole.

Les quatre navires Hapag restés dans le Golfe comptent 100 membres d'équipage, qui sont bien approvisionnés en nourriture et en eau, a-t-il précisé.

Des dizaines de pétroliers et d'autres navires restent bloqués dans le Golfe alors que les États-Unis peinent à garder le contrôle du détroit d'Ormuz, l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde.

La guerre contre l'Iran, lancée par les États-Unis et Israël le 28 février, est en pause depuis le cessez-le-feu du 8 avril.

Les États-Unis et l'Iran se sont rencontrés au Pakistan pour tenter de mettre fin aux hostilités, mais les pourparlers se sont soldés par un échec et un deuxième cycle n'a pas encore eu lieu.

Téhéran affirme qu'il n'envisagera pas d'ouvrir le détroit tant que les États-Unis n'auront pas levé leur blocus sur le transport maritime iranien, que Washington a imposé pendant le cessez-le-feu et que Téhéran qualifie de violation de cette trêve.

Cette semaine, l'Iran a affiché sa mainmise sur le détroit en diffusant une vidéo montrant des commandos à bord d'un hors-bord prenant d'assaut l' immense cargo.