Hapag-Lloyd déclare que les plans américains de blocage d'Ormuz sont difficiles à évaluer

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La compagnie allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré lundi qu'il était difficile d'évaluer l'effet que les projets du président américain Donald Trump de bloquer le détroit d'Ormuz auraient sur le transport maritime.

"Ce qui est important, c'est que le passage par le détroit d'Ormuz soit rétabli dès que possible", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par courriel.

Du point de vue de Hapag-Lloyd, tant qu'il y a des mines, le passage n'est pas possible, et en outre, l'assurance pour le passage est également difficile à obtenir à l'heure actuelle, a ajouté le porte-parole.