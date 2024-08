Hanwha lance un ETF sur les infrastructures de l’IA

Un nouvel ETF arrive sur la Bourse de Corée. Hanwha AM lance le Hanwha PLUS global AI Infrastructure ETF, qui offre une exposition aux infrastructures du secteur de l’intelligence artificielle. Le produit suit l’indice Solactive Global AI Infrastructure, qui cherche à capturer la performance des onze principales entreprises qui jouent un rôle déterminant dans le soutien des technologies de l’IA et dont la capitalisation boursière est la plus élevée dans leurs sous-secteurs respectifs.

La catégorie des dispositifs facilitant l’IA comprend des sous-segments qui facilitent le fonctionnement et les performances de l’IA, tels que les équipements de réseau et les serveurs d’IA. Le secteur de l’infrastructure de l’IA électrique se concentre quant à lui sur l’infrastructure physique et numérique sous-jacente qui soutient les systèmes d’IA.