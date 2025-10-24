Hanwha Aerospace va acheter 88 kits moteurs auprès de GE Aerospace
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:01
Hanwha Aerospace annonce la signature d'un accord avec GE Aerospace pour l'acquisition de 88 kits de moteurs T700 et 40 kits de moteurs F404 destinés à l'hélicoptère Surion et aux avions à réaction supersoniques légers T-50/TA-50/FA-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industries. GE fabriquera les composants principaux, tandis que Hanwha assurera l'assemblage et les essais.
Rita Flaherty, vice-présidente de GE Aerospace, souligne l'engagement du groupe à soutenir les programmes aéronautiques militaires coréens. Sun Kim, président de la division moteurs de Hanwha Aerospace, estime que cette commande 'renforce le partenariat entre les deux sociétés et contribue au développement des capacités de défense coréennes'.
Les moteurs T700 et F404, déjà éprouvés sur plus de 25 000 et 4 000 unités respectivement, équipent de nombreux aéronefs civils et militaires dans le monde, souligne GE Aero.
Valeurs associées
|309,690 USD
|NYSE
|+1,08%
A lire aussi
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, en visite en Israël pour consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, s'est dit optimiste vendredi en affirmant que plusieurs pays étaient prêts à participer à une force internationale de stabilisation. ... Lire la suite
-
UE-La Commission conclut à titre préliminaire que TikTok et Meta ont manqué à leurs obligations de transparence
(Actualisé avec les réactions de TikTok et Meta) La Commission européenne a conclu à titre préliminaire vendredi que TikTok, propriété de Bytedance, et Meta META.O , maison-mère d'Instagram et Facebook, ont manqué à leurs obligations de transparence et d'accès ... Lire la suite
-
UBS estime que les résultats du 3ème trimestre confirment la poursuite des progrès. L'analyste maintient sa note neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 305 E (au lieu de 251 E). L'analyste estime que les excellents résultats de toutes les marques ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue dans le vert vendredi, satisfaite d'une inflation américaine inférieure aux attentes, perçue par les investisseurs comme une confirmation que la Réserve fédérale (Fed) poursuivra son assouplissement monétaire dans les mois à venir. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer