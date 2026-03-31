Hansoh fait son plus grand bond en 19 mois grâce à un bénéfice annuel dépassant les attentes, Citi relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du groupe pharmaceutique chinois Hansoh Pharmaceutical Group 3692.HK ont bondi de 8,6% à 35,94 HK$, en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis août 2024

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 24 février lors de la troisième séance de hausse consécutive; elle enregistre la plus forte hausse en pourcentage de l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui glisse de 0,2%

** Hansoh, un partenaire de Roche ROG.S , annonce une augmentation de 27% en glissement annuel de son bénéfice annuel 2025 , dépassant les attentes du marché et stimulé par les revenus provenant des médicaments innovants et des accords de développement commercial

** Citi maintient la note "achat" sur Hansoh et augmente l'objectif de cours de HK$45 à HK$49 en relevant les prévisions de revenus pour l'exercice 26/27E de 8%/9% afin de refléter la dernière tendance des ventes et les revenus de la collaboration en matière de développement commercial

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 1,4 %, et l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a baissé de 3,7 %